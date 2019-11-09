2019-11-09T12:04:33+03:00
Происшествия

В Орле лихач на "ВАЗе" насмерть сбил пешехода

Трагическое ДТП случилось на Раздольной улице нынешней ночью
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД по Орловской областиФото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД по Орловской области
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Сегодня ночью, 9 ноября, в Орле случилось трагическое ДТП. Молодой водитель на "ВАЗе" насмерть сбил пешехода.

Произошла авария во втором часу, неподалеку от Болховского микрорайона. 22-летний водитель ехал на "Десятке" по Раздольной улице со стороны Льва Толстого в сторону Болховского шоссе. Здесь же проезжую часть, в неположенном месте, переходил 35-летний пешеход. Машина снесла его.

Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД по Орловской области

Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД по Орловской области

Удар был такой силы, что шансов выжить у мужчины не было.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте, до транспортировки в медицинское учреждение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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