В Орле лихач на "ВАЗе" насмерть сбил пешехода
Сегодня ночью, 9 ноября, в Орле случилось трагическое ДТП. Молодой водитель на "ВАЗе" насмерть сбил пешехода.
Произошла авария во втором часу, неподалеку от Болховского микрорайона. 22-летний водитель ехал на "Десятке" по Раздольной улице со стороны Льва Толстого в сторону Болховского шоссе. Здесь же проезжую часть, в неположенном месте, переходил 35-летний пешеход. Машина снесла его.
Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД по Орловской области
Удар был такой силы, что шансов выжить у мужчины не было.
- В результате ДТП пешеход скончался на месте, до транспортировки в медицинское учреждение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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