СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-09T11:16:50+03:00

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Ледовые арены приглашают орловцев провести выходные на коньках. Для любителей активного, веселого и полезного времяпрепровождения публикуем расписание массовых катаний на 9-10 ноября.

Ледовая арена на Наугорском шоссе зовет на лед:

9 ноября, суббота - 15.00-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.00; 19.30-20.30; 21.00-22.00

10 ноября, воскресенье - 15.30-16.30; 17.00-18.00; 18.30-19.30; 20.00-21.00.

Адрес: Наугорское шоссе, 82.

Ледовая арена в Зареченском микрорайоне в эти выходные ждет на массовые катания по такому расписанию:

9 ноября, суббота - 19.30-20.30

10 ноября, воскресенье - 18.00-19.00; 19.30-20.30.

Адрес: ул. Зеленина, 4

Каток «МегаЛед» приглашает кататься:

9 и 10 ноября с 10.00 до 23.00

Кроме того, по субботам с 17.00 начинается «Дискотека на льду».

Сеанс катания длится час, затем в течение получаса производится заливка льда.

Адрес: Кромское ш-се, 4. ТМК «Гринн».

ИСТОЧНИК KP.RU