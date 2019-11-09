В Орле может появиться платная стоянка для авто
В Орле может появиться платная стоянка для авто. Участок под ее оборудование выделили на улице Гайдара.
Согласно документации, опубликованной на официальном сайте администрации Орла, площадь участка: полторы тысячи квадратных метров. Его сдадут в аренду на семь лет. При этом платить арендатор должен будет выплачивать ежегодно чуть более 157 тысяч рублей.
Аукцион состоится 16 декабря. Постановление о его проведении подписал глава горадминистрации Александр Муромский.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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