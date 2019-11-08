2019-11-08T08:33:23+03:00
Звезды

В Орле пройдут съемки модного шоу «Рогов в городе»

Главный стилист телеканала СТС наведается в наш город, чтобы преобразить одну из орловчанок
Наталья Меркулова
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В Орле пройдут съемки модного шоу «Рогов в городе»В Орле пройдут съемки модного шоу «Рогов в городе»
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Уже на следующей неделе на два дня в Орел приедет Главный стилист телеканала СТС Александр Рогов, известный многих представительницам прекрасного пола по шоу «Рогов. Студия 24» и «Успеть за 24 часа».

Александр Рогов уже успел побывать в нескольких городах нашей стране – Туле, Иваново, Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Кто станет героиней нового проекта в Орле, пока держится в секрете. Отметим, в рамках шоу ее ждет кардинальное преображение всего за сутки. Работать же над ее новым образом будет лично Александр Рогов, а также команда стилистов-парикмахеров и визажистов, которую он найдет в нашем городе.

Съемки стартуют 12 ноября.

- Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. Подобрать уникальные образы для участницы шоу нам помогут местные бьюти-специалисты, их я выбирал по работам и отзывам в соцсетях, - рассказывает Александр Рогов.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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