Молодой орловец обнес магазин и пытался его сжечь, заметая следы

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-07T17:55:25+03:00

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В Орловской области парень обнес магазин и попытался сжечь его, заметая следы преступления. План не сработал: 20-летнего воришку-поджигателя вычислили полицейские.

Инцидент произошел в Должанском районе. В полицию пришел владелец торговой точки. Он написал заявление о краже продуктов и поджоге. По фактам преступлений сотрудники райотдела возбудили два уголовных дела и взялись за розыск таинственного преступника.

- Личность подозреваемого полицейские установили в ходе оперативно – розыскных мероприятий. Так, гражданин незаконно проник в помещение и украл оттуда продукты питания. Затем он попытался скрыть следы преступления путем поджога, -рассказала "Комсомолке" Карина Тхаржевская, руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Теперь парня ждет ответственность перед законом за его проступки. Дожидаться окончания следствия тот будет под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU