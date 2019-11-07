Прокуратура выявила нарушение закона о закупках орловской "Дорожной службой"

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-07T17:43:56+03:00

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В Орловской области прокуратура выявила нарушения в сфере закупок "Дорожной службой". Ответственному сотруднику придется заплатить штраф

- Установлено, что в нарушение требований закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГУП ОО «Дорожная служба» путем заключения дополнительного соглашения внесены изменения в заключенный контракт об увеличении объема предоставляемой по контракту услуги более, чем на 10%, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В итоге административное дело завели на начальника планового отдела. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU