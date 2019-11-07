Орловским семьям окажут социальную поддержку в размере более 839 миллионов рублей
Орловским семьям окажут социальную поддержку в размере более 839 миллионов рублей. Эту сумма выделят на дополнительное обучение детей с инвалидностью, детские сады и центры развития.
Вопрос реализации в регионе национального проекта «Демография» затронул во время своего Инвестиционного послания Губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, в нынешнем году помощь получат три с половиной тысяч семей.
Среди главных проблем, которые стоят на данный момент перед Правительством – повышение рождаемости, создание условий для инклюзивного образования и поддержание здоровья.
- В ситуации с низкой рождаемостью необходимо помощь семьям, которые хотят иметь детей, но не могут по медицинским показаниям. В 2019 году за счет средств обязательного медицинского страхования будет проведено 240 циклов экстракорпорального оплодотворения, − сказал Андрей Клычков.
Кроме того, было отмечено, что значительная часть средств пойдет на строительство дошкольных учреждений. В этом году в Орле появятся два детских сада, а в будущем запланировано появление яслей на 420 мест на Планерной и в микрорайоне №13.
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ИСТОЧНИК KP.RU