В Орле стартует конкурс сценических искусств «Путь к мечте — 2019»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-07T13:20:50+03:00

Принять участие в нем могут дети и молодежь

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В Орле стартует ежегодный конкурс «Путь к мечте — 2019». В его рамках лучшие из лучших продемонстрируют свои таланты в театральном, вокальном и инструментальном искусстве.

Принять участие в конкурсе могут дети от 4 лет и молодежь. Для этого нужно успеть подать заявку до 27 декабря на почту rew-music@inbox.ru или по телефону +7(4862) 48-95-28. Победители станут обладателями главных призов фестиваля, среди которых сертификат на запись песни на 15 тысяч рублей, вокальный микрофон, гитара, сертификаты на участие в международном форуме и многое другое.

Сам конкурс пройдет 1 декабря в концертном зале Областного центра народного творчества (пер. Карачевский, 6).

- К фестивалю будет приурочена благотворительная акция по сбору одежды, вещей, предметов быта нуждающихся семей и детей, оставшихся без попечения родителей, - рассказали «КП» в администрации города Орла.

Организатором мероприятия выступает молодежный Арт-центр «Рью-мьюзик».

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ИСТОЧНИК KP.RU