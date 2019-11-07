«Мицубиси» сбил под Орлом подростка
Вчера утром, 6 октября, на автодороге «Орел-Брянск» в районе 22 км произошло ДТП. «Мицубиси» сбил 15-летнего подростка.
Пешеход переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него вылетел автомобиль с 30-летним водителем за рулем.
- В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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