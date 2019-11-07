СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-07T12:39:10+03:00

«Мицубиси» сбил под Орлом подростка. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

Вчера утром, 6 октября, на автодороге «Орел-Брянск» в районе 22 км произошло ДТП. «Мицубиси» сбил 15-летнего подростка.

Пешеход переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него вылетел автомобиль с 30-летним водителем за рулем.

- В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU