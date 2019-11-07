2019-11-07T12:39:10+03:00
Происшествия

«Мицубиси» сбил под Орлом подростка

Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе
Наталья Меркулова
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«Мицубиси» сбил под Орлом подростка. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области«Мицубиси» сбил под Орлом подростка. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера утром, 6 октября, на автодороге «Орел-Брянск» в районе 22 км произошло ДТП. «Мицубиси» сбил 15-летнего подростка.

Пешеход переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него вылетел автомобиль с 30-летним водителем за рулем.

- В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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