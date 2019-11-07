Орловские спасатели нашли заблудившуюся в лесу девушку
Вчера днем в лесу около деревни Первый Воин Мценского района заблудилась 21-летняя девушка. Самостоятельно найти дорогу домой у нее не получилось.
К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Руководил поисковой операцией Центр управления в кризисных ситуациях региональное ГУ МЧС России.
В 15:50 на поиски потерявшейся от МЧС была направлена оперативная группа пожарно-спасательной части № 27. Меньше чем за час сотрудники ведомства смогли найти и успокоить перепугавшуюся девушку.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»