Орловские спасатели нашли заблудившуюся в лесу девушку

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-07T12:09:47+03:00

Поиски проходили в районе деревни Первый Воин

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Вчера днем в лесу около деревни Первый Воин Мценского района заблудилась 21-летняя девушка. Самостоятельно найти дорогу домой у нее не получилось.

К поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Руководил поисковой операцией Центр управления в кризисных ситуациях региональное ГУ МЧС России.

В 15:50 на поиски потерявшейся от МЧС была направлена оперативная группа пожарно-спасательной части № 27. Меньше чем за час сотрудники ведомства смогли найти и успокоить перепугавшуюся девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU