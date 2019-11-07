Под Орлом едва не сгорела зерносушилка
Вчера днем в деревне Большое Сотниково (Урицкий район) на территории сельхозхозяйственного предприятия загорелась зерновая сушилка.
Об этом пожарно-спасательной службе стало известно в 12.19. После получения сообщения сотрудники ПСЧ-38 выдвинулись на место и приступили к ликвидации пожара. Огонь уничтожил два вентилятора сушилки. На данный момент, специалисты устанавливают размер ущерба.
Однако на этом происшествия в Большом Сотниково не закончились. Около десяти часов вечера экстренной службе вновь пришлось навестить населенный пункт.
- На телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки. В результате пожара она выгорела на площади 7,5 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба также устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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