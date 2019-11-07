81-летняя женщина погибла под колесами авто в Орловской области
81-летняя женщина погибла под колесами авто в Орловской области. Пенсионерка шла вдоль деревенской дорогу возле частных домов, когда на нее вылетел «ВАЗ-21140».
Трагическое ДДП произошло вчера около шести часов вечера в поселке Сахзаводской (Ливенский район). За рулем автомобиля сидел 24-летний водитель. С телесными повреждениями женщину экстренно доставили на «Скорой помощи» в отделение реанимации центральной районной больницы. Спасти жизнь пенсионерки не удалось.
- В 21:20 поступило сообщение, что женщина от полученных телесных повреждений скончалась в Ливенской ЦРБ, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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