СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-07T10:06:53+03:00

Сегодня орловцев ждет встреча с вдохновением от Жуковского Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Концерт с русскими романсами, поэтическими импровизациями и творческой дискуссией организуют в музее ИЗО

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Сегодня орловцев ждет встреча с вдохновением от Жуковского. Концерт с русскими романсами, поэтическими импровизациями и творческой дискуссией организуют в музее изобразительных искусств.

Жизнь поэта и переводчика Василия Жуковского тесно связана с Орловщиной. Здесь его родовые корни, здесь он прожил долгие годы и написал стихи, ставшие известными всей России.

В творческой программе примут участие журналист Юрий Копытов, краевед Георгий Лазарев, автор и исполнитель Анатолий Иванов. Творческую атмосферу вечера создаст хор «Вдохновение». Кроме того, гостей праздника ждет сюрприз – премьера произведения, в основу которого легло одно из творений поэта.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

7 ноября, в 15:00

ул. Октябрьская, 29

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ИСТОЧНИК KP.RU