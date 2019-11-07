Сегодня орловцев ждет встреча с вдохновением от Жуковского
Сегодня орловцев ждет встреча с вдохновением от Жуковского. Концерт с русскими романсами, поэтическими импровизациями и творческой дискуссией организуют в музее изобразительных искусств.
Жизнь поэта и переводчика Василия Жуковского тесно связана с Орловщиной. Здесь его родовые корни, здесь он прожил долгие годы и написал стихи, ставшие известными всей России.
В творческой программе примут участие журналист Юрий Копытов, краевед Георгий Лазарев, автор и исполнитель Анатолий Иванов. Творческую атмосферу вечера создаст хор «Вдохновение». Кроме того, гостей праздника ждет сюрприз – премьера произведения, в основу которого легло одно из творений поэта.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
7 ноября, в 15:00
ул. Октябрьская, 29
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