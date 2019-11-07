СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-07T10:39:48+03:00

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Орловские власти планируют сбор данных о местах не доступных инвалидам. Соответствующее распоряжение 1 ноября опубликовало областное Правительство.

Согласно постановлению № 614, сбором информации об обеспечении доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры займется Департамент социальной защиты, опеки и попечительства.

Для этого он обяжет предоставлять необходимые сведения ряд других профильных департаментов связанных со здравоохранением, образованием, культурой, спортом, строительством и транспортом.

Заметим, для многих орловцев с инвалидностью зачастую сложно даже выбраться из дома из-за отсутствия пандусов и кипы документов для его установки. Репортаж «КП» о том, как живут инвалиды в Орле и доступна ли на самом деле «доступная» среда читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU