Орловских коллекторов оштрафовали на 370 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-07T08:33:27+03:00

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С начала года в Орловской области на коллекторов поступило уже 83 жалобы. Агентства по взысканию долгов продолжают атаковать людей телефонными звонками и нарушать закон.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в основном орловцы жалуются на то, что коллекторы не представляются, не предупреждают о ведении записи разговора и часто звонят. В итоге в судах Орловской области были рассмотрены 9 дел об административном правонарушении в сфере возврата просроченных задолженностей.

- Общая сумма штрафов, наложенных на коллекторские организации, составила 370 тысяч рублей. Напоминаем жителям региона, что если коллекторы ведут себя не правомерно, они могут сообщить об этом судебным приставам, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU