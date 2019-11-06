Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Кромском районе

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-06T16:24:17+03:00

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В Кромском районе Орловской области открылся свежепостроенный физкультурный комплекс. Его возведение обошлось в 22 с половиной миллиона рублей.

Состоялось открытие состоялась накануне, 5 ноября. Комплекс включает в себя несколько площадок для занятий спортом. По планам, все желающие смогут здесь играть в футбол и хоккей, заниматься легкой атлетикой (есть 2 беговые дорожки). Также комплекс оборудован площадками для стритбола, воркаута, установлены здесь тренажеры. Универсальная площадка позволит устраивать соревнования и тренировки по волейболу, теннису, баскетболу, бадминтону.

- Новый спортивный объект имеет трибуны для зрителей на 100 мест, раздевалки, он оборудован искусственным освещением, тротуарными дорожками и парковками для автотранспорта. Общая площадь спортобъекта − 5,5 тыс. кв. метров, пропускная способность в зависимости от времени года составляет от 50 до 118 человек, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU