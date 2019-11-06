2019-11-06T15:05:11+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском погибли пятеро парней из Орловской области

Страшная авария случилась на трассе между курскими Щиграми и орловской Колпной
Ольга СУПОНЕВА
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Грузовик смял легковушку в Курской области, погибло пятеро орловцевГрузовик смял легковушку в Курской области, погибло пятеро орловцевФото: УМВД России по Курской области.
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Сегодня ранним утром в Курской области жуткое ДТП унесло жизни пятерых орловских парней. Около 4 часов утра 6 ноября на трассе между районными центрами - курскими Щиграми и орловской Колпной - легковая иномарка "Ауди" влетела под загруженный "КАМАЗ". Шансов выжить у водителя и пассажиров не было.

Все произошло на автодороге Щигры-Колпна. По официальным данным, на 13 километре трассы 24-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в "КАМАЗ". Судя по фото с места происшествия, загруженный автомобиль буквально смял легковушку.

Травмы получил и 37-летний водитель грузовика, он был доставлен в Щигровскую центральную районную больницу.

В УМВД по Курской области подвердили, что погибшие были жителями Орловской области. Известно, что проживали они в Колпне и роковым утром возвращались домой.

На месте аварии долго работали спасатели и полицейские Фото: УМВД России по Курской области.

На месте аварии долго работали спасатели и полицейскиеФото: УМВД России по Курской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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