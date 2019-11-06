В ДТП под Курском погибли пятеро парней из Орловской области
Сегодня ранним утром в Курской области жуткое ДТП унесло жизни пятерых орловских парней. Около 4 часов утра 6 ноября на трассе между районными центрами - курскими Щиграми и орловской Колпной - легковая иномарка "Ауди" влетела под загруженный "КАМАЗ". Шансов выжить у водителя и пассажиров не было.
Все произошло на автодороге Щигры-Колпна. По официальным данным, на 13 километре трассы 24-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в "КАМАЗ". Судя по фото с места происшествия, загруженный автомобиль буквально смял легковушку.
Травмы получил и 37-летний водитель грузовика, он был доставлен в Щигровскую центральную районную больницу.
В УМВД по Курской области подвердили, что погибшие были жителями Орловской области. Известно, что проживали они в Колпне и роковым утром возвращались домой.
На месте аварии долго работали спасатели и полицейскиеФото: УМВД России по Курской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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