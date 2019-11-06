2019-11-06T14:26:55+03:00
Общество

Губернатор Орловской области огласил инвестиционное послание на 2020-й год

Андрей Клычков рассказал об успехах региона и обозначил проблемы, которые намерено решать правительство
Ольга СУПОНЕВА
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Губернатор Орловской области огласил инвестиционное послание на 2020-й годГубернатор Орловской области огласил инвестиционное послание на 2020-й годФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 6 ноября, губернатор Орловской области огласил инвестиционное послание на 2020-й год. Андрей Клычков рассказал об успехах, которых региону удалось добиться в нынешнем году и обозначил проблемы, которое намерено решать правительство.

Глава Орловщины рассказал о повышении процентных показателей валового регионального продукта, индекса промышленного производства, темпа роста сельскохозяйственной продукции. Также Клычков рассказал о реализации национальных проектов на Орловщине. Затронуты были темы здравоохранения, демографии, образования.

- Наша задача: нарастить промышленный и сельскохозяйственный экспорт, увеличить присутствие на внешних рынках IT-продуктов, образовательных и туристических услуг региона. Международная торговля с положительным балансом, возрастающее освоение внешнего рынка – наша региональная «национальная» цель, - отметил Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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