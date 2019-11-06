В Орле появился первый бэби-театр на подушках

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-06T11:27:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 ноября, в Орле открылся первый в городе бэби-театр. Теперь стать зрителями смогут даже годовалые малыши.

Подарили праздник детям и их родителям в Орловском театре кукол. Здесь специально для маленьких карапузов устроили уютное домашнее пространство. Спектакли они могут смотреть прямо сидя на полу, на теплых подушках в окружении участников постановки. Поиграть со своими зрителями актеры тоже будут рады.

- Эту идею мы подсмотрели в других регионах. Нам она очень понравилась. Действие спектакля разворачивается в небольшой комнате, актеры и куклы располагаются в непосредственной близости от малышей, а малыши и родители располагаются так, как им удобно, - рассказала «КП» Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол.

Следующий показ спектакля «Кто сказал Мяу?» состоится 24 ноября. Спешите купить билеты!

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU