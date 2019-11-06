2019-11-06T11:27:53+03:00
Звезды

В Орле появился первый бэби-театр на подушках

Теперь стать зрителями смогут даже годовалые малыши
Наталья Меркулова
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В Орле появился первый бэби-театр на подушках. Фото: пресс-служба Орловского кукольного театраВ Орле появился первый бэби-театр на подушках. Фото: пресс-служба Орловского кукольного театра
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В понедельник, 4 ноября, в Орле открылся первый в городе бэби-театр. Теперь стать зрителями смогут даже годовалые малыши.

Подарили праздник детям и их родителям в Орловском театре кукол. Здесь специально для маленьких карапузов устроили уютное домашнее пространство. Спектакли они могут смотреть прямо сидя на полу, на теплых подушках в окружении участников постановки. Поиграть со своими зрителями актеры тоже будут рады.

- Эту идею мы подсмотрели в других регионах. Нам она очень понравилась. Действие спектакля разворачивается в небольшой комнате, актеры и куклы располагаются в непосредственной близости от малышей, а малыши и родители располагаются так, как им удобно, - рассказала «КП» Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол.

Следующий показ спектакля «Кто сказал Мяу?» состоится 24 ноября. Спешите купить билеты!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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