2019-11-06T11:14:02+03:00
Общество

Финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2019" состоится 11 ноября

У юных орловчанок есть все шансы побороться за звание самой красивой девушки региона
Ольга СУПОНЕВА
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За звание самой красивой девушки региона стоит побороться! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОЗа звание самой красивой девушки региона стоит побороться! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Менее чем через неделю в Орле состоится финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2019". У юных орловчанок есть все шансы побороться за звание самой красивой девушки региона.

Организаторы приглашают девушек в возрасте 16-24 лет, ростом от 170 сантиметров. Стоит отметить, что конкурс проходит при поддержке Правительства Орловской области и Национального конкурса «Мисс Россия»: вполне реально, что одна из финалисток будет в дальнейшем представлять регион на этом самом престижном конкурсе красоты страны.

- Для участия необходима одежда, подчёркивающая фигуру и туфли на каблуках. Участие как в кастинге, так и в конкурсе бесплатное, - рассказала корреспонденту "Комсомолки" Оксана Оздемир, организатор конкурса "Мисс Орел-2019".

Кстати, первый этап отбора уже состоялся так что заветных мест осталось не так много. Девушки, не упустите свой шанс!

КОГДА? ГДЕ?

11 ноября, 19.00

ресторан "7 пятниц", ул.Октябрьская, д.20

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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