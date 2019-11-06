Финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2019" состоится 11 ноября
Менее чем через неделю в Орле состоится финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2019". У юных орловчанок есть все шансы побороться за звание самой красивой девушки региона.
Организаторы приглашают девушек в возрасте 16-24 лет, ростом от 170 сантиметров. Стоит отметить, что конкурс проходит при поддержке Правительства Орловской области и Национального конкурса «Мисс Россия»: вполне реально, что одна из финалисток будет в дальнейшем представлять регион на этом самом престижном конкурсе красоты страны.
- Для участия необходима одежда, подчёркивающая фигуру и туфли на каблуках. Участие как в кастинге, так и в конкурсе бесплатное, - рассказала корреспонденту "Комсомолки" Оксана Оздемир, организатор конкурса "Мисс Орел-2019".
Кстати, первый этап отбора уже состоялся так что заветных мест осталось не так много. Девушки, не упустите свой шанс!
КОГДА? ГДЕ?
11 ноября, 19.00
ресторан "7 пятниц", ул.Октябрьская, д.20
(16+)
ИСТОЧНИК KP.RU