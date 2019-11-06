Жителям нескольких улиц Орла придется пол дня провести без горячей воды и отопления
Сегодня, 6 ноября, Жителям Советского района Орла придется пол дня провести без горячей воды и отопления. Публикуем список адресов, которых коснется временное отключение.
В эту зону попали следующие дома: Октябрьская, д. 53, 56, 58, 60; ул. Красноармейская, д. 4, 6.
По планам, отключение затянется до 14.00. Связаны временные неудобства с врезкой тепловой магистрали.
На улице Комсомольской в домах 300-372 (29 жилых домов) отключили горячую воду до 17.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU