Жителям нескольких улиц Орла придется пол дня провести без горячей воды и отопления

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-06T11:02:56+03:00

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Сегодня, 6 ноября, Жителям Советского района Орла придется пол дня провести без горячей воды и отопления. Публикуем список адресов, которых коснется временное отключение.

В эту зону попали следующие дома: Октябрьская, д. 53, 56, 58, 60; ул. Красноармейская, д. 4, 6.

По планам, отключение затянется до 14.00. Связаны временные неудобства с врезкой тепловой магистрали.

На улице Комсомольской в домах 300-372 (29 жилых домов) отключили горячую воду до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU