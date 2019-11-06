СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-06T10:59:27+03:00

Патриарх Кирилл поблагодарил орловского краеведа за книгу о подвижниках. Фото: пресс-служба Орловской митрополии

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30 октября в Москве прошла торжественная церемония вручения премий Макариевского фонда в области гуманитарных наук за 2018/2019 годы. Возглавил награждение победителей и финалистов конкурса Патриарх Кирилл и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Всего на суд жюри было представлено 170 научных работ по истории в шести номинациях. Орловскую область на конкурсе представил краевед Анатолий Мищенко.

Во время церемонии награждения он удостоился специальной благодарности Макариевского фонда за сборник «Подвижники веры и благочестия, в Орловском крае просиявшие».

ЗНАЙ!

Анатолий Константинович Мищенко – педагог Православной школы в селе Альшань, академик Международной академии детско-юношеского краеведения и туризма, секретарь Орловского отделения Всемирного Русского Народного Собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU