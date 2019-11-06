2019-11-06T10:59:27+03:00
Общество

Патриарх Кирилл поблагодарил орловского краеведа за книгу о подвижниках

Анатолия Мищенко удостоили почетной награды Макариевского фонда
Наталья Меркулова
Поделиться:
Патриарх Кирилл поблагодарил орловского краеведа за книгу о подвижниках. Фото: пресс-служба Орловской митрополииПатриарх Кирилл поблагодарил орловского краеведа за книгу о подвижниках. Фото: пресс-служба Орловской митрополии
Изменить размер текста:

30 октября в Москве прошла торжественная церемония вручения премий Макариевского фонда в области гуманитарных наук за 2018/2019 годы. Возглавил награждение победителей и финалистов конкурса Патриарх Кирилл и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Всего на суд жюри было представлено 170 научных работ по истории в шести номинациях. Орловскую область на конкурсе представил краевед Анатолий Мищенко.

Во время церемонии награждения он удостоился специальной благодарности Макариевского фонда за сборник «Подвижники веры и благочестия, в Орловском крае просиявшие».

ЗНАЙ!

Анатолий Константинович Мищенко – педагог Православной школы в селе Альшань, академик Международной академии детско-юношеского краеведения и туризма, секретарь Орловского отделения Всемирного Русского Народного Собора.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Орловской области огласил инвестиционное послание на 2020-й год
В Орле появился первый бэби-театр на подушках
Финальный кастинг конкурса "Мисс Орел-2019" состоится 11 ноября
Жителям нескольких улиц Орла придется пол дня провести без горячей воды и отопления
В этом году в Орле будет работать больше 30 елочных базаров
В Заводском районе Орла горел склад
В Орле не разъехались «Лада» и «Ниссан»
В Орловской области установили карантин из-за африканской чумы свиней
Орловских курильщиков оштрафовали на 250 тысяч рублей
Двое орловцев, пробравшихся на автостоянку в масках, пойдут под суд
Модернизация орловской медицины грозит обернуться уголовными делами
В Орле рецидивист попытался угнать велосипед у подростка
В Орловском полесье пересчитали выхухолей
Орловцам показали спектакль «Люди добрые!»
В администрации Орла пояснили, почему по Красному мосту ограничили движение
Орловчанку оштрафовали за избиение соседа лопатой
Два пешехода в Орле попали в больницу из-за своей беспечности
Орловским автолюбителям рассказали, как выбрать качественную «незамерзайку»
В голосовании по благоустройству Орла лидирует Наугорка
Орловцев приглашают на открытие площади Содружества