В этом году в Орле будет работать больше 30 елочных базаров
В этом году в Орле будет работать больше 30 елочных базаров. Купить новогоднее дерево будет можно с середины декабря: пока же предпринимателям предложили площадки для размещения базаров, аукцион состоится 9 декабря.
Площадок по продаже елок в областной столице будет 31, в прошлом году, для сравнения, их было 29. Тут можно будет купить ели, сосны и лапник. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла, предприниматели уже с 7 ноября могут подавать заявки на участие в аукционе, а с 15 декабря елочные базары ждут покупателей.
Появятся базары на всех крупных городских артериях: по несколько разместится на Комсомольской улице, Октябрьской. Также продажа елок развернется на Авиационной, Пушкина, Тургенева, Наугорском шоссе, Московской, на нескольких улицах в 909 квартале, Северной микрорайоне, генерала Родина, Льва Толстого, 5 Августа и других.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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