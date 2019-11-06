В Заводском районе Орла горел склад
В Орле пожарные тушили склад в Заводском районе города. ЧП произошло на улице Тамбовской, во вторник 5 ноября.
О том, что складское помещение охвачено огнем, по телефону спасательной службы сообщили в девять вечера. Пожарные прибыли на место происшествия.
- В результате пожара выгорели строительные конструкции кровли на площади десять квадратных метров, а также электрощитовой шкаф, - сообщили о последствиях ЧП "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему разбушевался огонь и во сколько обойдется ремонт после происшествия - предстоит установить экспертам. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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