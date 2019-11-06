2019-11-06T10:34:19+03:00
Происшествия

В Заводском районе Орла горел склад

ЧП случилось на улице Тамбовской
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле пожарные тушили склад в Заводском районе города. ЧП произошло на улице Тамбовской, во вторник 5 ноября.

О том, что складское помещение охвачено огнем, по телефону спасательной службы сообщили в девять вечера. Пожарные прибыли на место происшествия.

- В результате пожара выгорели строительные конструкции кровли на площади десять квадратных метров, а также электрощитовой шкаф, - сообщили о последствиях ЧП "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему разбушевался огонь и во сколько обойдется ремонт после происшествия - предстоит установить экспертам. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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