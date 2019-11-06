2019-11-06T10:18:12+03:00
Происшествия

В Орле не разъехались «Лада» и «Ниссан»

После столкновения 33-летний водитель отечественного авто обратился в больницу за помощью
Наталья Меркулова
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В Орле не разъехались «Лада» и «Ниссан». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.В Орле не разъехались «Лада» и «Ниссан». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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Вчера, 5 октября, в Орле на Московской не разъехались «Лада» и «Ниссан». После столкновения 33-летний водитель отечественного авто обратился в больницу за помощью.

Авария произошла утром. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, «Лада Гранта» заворачивала по улице Герцена в сторону перекрестка, а «Ниссан X-TRAIL» в это время ехал по прямой в сторону улицы Старомосковская. Во время ДТП водитель «лады» получил ушибы, но за помощью к медикам обратился только вечером.

- Сообщение об обращении водителя к врачам поступило из больницы Семашко около шести часов вечера. По словам сотрудников больницы, после осмотра мужчина был отпущен домой, - рассказали «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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