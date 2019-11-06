Орловских курильщиков оштрафовали на 250 тысяч рублей
С начала 2019 года в Орле, в Заводском районе города, зафиксировали 470 фактов курения в запрещенных местах. Теперь заядлым курильщикам предстоит выплатить штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей.
Напомним, в России с 2013 года действует закон, запрещающий курить в общественных местах: на территории школ, больниц, остановок, детских площадок, общепита и так далее. За нарушение закона грозит штраф до 3 тысяч рублей.
- На данный момент из 250 тысяч рублей штрафов, наложенных сотрудниками полиции, орловцы уплатили уже 200 тысяч, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU