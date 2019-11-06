Двое орловцев, пробравшихся на автостоянку в масках, пойдут под суд

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-06T08:32:30+03:00

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Двое орловцев, ворвавшихся на автостоянку в черных масках, пойдут под суд. Приятели решили вскрыть сейф, напав на работника сервиса.

Как стало известно, происшествие случилось в Мценске еще в феврале. Один из преступников на тот момент, еще даже не был несовершеннолетним. Но это не помешало ему активно участвовать в грабеже.

Проникнув в подсобку и избив одного из работников, молодые люди открыто похитили из сейфа деньги и другие ценные вещи на общую сумму более 57 тысяч рублей. Однако бегство и черные маски не помогли избежать им наказания. Вскоре они были задержаны полицией.

- На данный момент следствие завершило расследование уголовного дела по статье «Разбой». Оно передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU