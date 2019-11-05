Модернизация орловской медицины грозит обернуться уголовными делами

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-05T18:54:13+03:00

Прокуратура и УФСБ проверили исполнение контракта на 65 миллионов рублей: запланированная работа оплачена, но не выполнена

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В Орловской области громкими уголовными делами грозит обернуться модернизация здравоохранения. Прокуратура области совместно с УФСБ устроила проверку исполнению контракта на сумму более чем в 65 миллионов рублей: оказалось, что работа оплачена, но не выполнена.

Новая медицинская информационная система (по сути, информационная платформа с помощью которой больницы осуществляют свою деятельность: начиная от записи к врачу и ведению карты пациента, заканчивая созданием различного рода отчетов - ред.) должна была начать функционировать в 45 больницах региона. Госконтракты на оказание этих услуг были заключены еще год назад, в декабре 2018-го. За работу должна была взяться фирма ООО «СофТраст Инк».

- При этом оплата указанных контрактов на общую сумму более 65 млн. рублей была осуществлена за фактически невыполненные работы. Как на дату исполнения государственных контрактов, так и в настоящее время ни в одном из бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области приобретенная в рамках госконтрактов медицинская информационная система в полном объеме не функционирует, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Надзорный орган вынес постановление о передаче материалов проверки в Следственный Комитет - по фактам злоупотребления должностными полномочиями, нецелевого использования и хищения бюджетных средств. А уже СК должен будет решить вопрос о возбуждении уголовных дел.

"Комсомолка" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU