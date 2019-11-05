В Орловском полесье пересчитали выхухолей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-05T17:05:27+03:00

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В середине октября научная группа и сотрудники национального парка «Орловское полесье» пересчитали выхухолей. Молодые ученые, проверили, в каких условиях живут редкие зверьки и спрогнозировали будущее их популяции.

Как выяснилось, большинство нор находятся в не типичных для обитания выхухолей местах - каналах бывших торфоразработок. Однако здесь они чувствуют себя вполне комфортно и уже начали готовиться к зимовке.

- За несколько лет их численность в парке значительно увеличилась. Сам зверек в наших краях «не местный». 20 выхухолей к нам завезли только в 1997 году. За это время они стали чувствовать себя как дома, и теперь ученые насчитали уже 113 особей, - сообщили «КП» в пресс-службе парка «Орловское полесье».

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ИСТОЧНИК KP.RU