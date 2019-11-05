Орловцам показали спектакль «Люди добрые!»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-05T15:42:46+03:00

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В воскресенье, 3 октября, на сцене орловского театра «Свободное пространство» развернулась история шукшинской деревни, жители которой ведут свою размеренную, полную обыденности и одновременно насыщенную перипетиями жизнь. Познакомили орловцев с творчеством великого писателя актеры Брянского театра драмы им. А.К. Толстого.

Постановку, посвященную 90-летию Василия Шукшина, представил Брянского театра драмы

Перед зрителями предстала картина деревенского мира: соседские ссоры, песни на завалинке, сельский клуб, парни с гармошками и влюбленные красавицы. В основу спектакля-комедии в постановке режиссера Алексея Доронина легли сразу несколько рассказов Василия Шукшина.

- Мы попытались воспроизвести непрерывную сельскую жизнь, герои которой влюбляются и тут же ссорятся, а потом мирятся, бранятся, затягивая одну бесконечно долгую песню. Здесь герои испытывают истину, устраивая непрерывный и постоянный экзамен себе и окружающим в день, - признаются брянские артисты.

Гастроли брянского театра в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Действие начинается, когда в село Сростки приезжает погостить сам Василий Шукшин. Спектакль «Люди добрые!» стал премьерным для театра и посвящен 90-летию классика.

Орловские зрители с воодушевлением приняли новый спектакль. Аплодисменты в зале еще долго не смолкали.

Гастроли брянского театра в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU