2019-11-05T15:49:58+03:00
Общество

В администрации Орла пояснили, почему по Красному мосту ограничили движение

Временные неудобства для автомобилистов связаны с ремонтными работами
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Стало известно почему на Красном мосту Орла ограничили движение. Временные неудобства для автомобилистов связаны с ремонтными работами.

Ранее "КП" сообщала своим читателям, что с 4 по 8 ноября с 23.00 до 6.00 движение по переправе будет ограничено: введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мосту на участке от улицы Фомина до улицы Карачевской.

В пресс-службе администрации Орла корреспонденту "КП" сообщили, что в это время будет вестись ремонт межрельсового пространства.

Напомним, с 27 октября и до декабря 2020-го года в Орле полностью перекрыт мост Дружбы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24