В администрации Орла пояснили, почему по Красному мосту ограничили движение
Стало известно почему на Красном мосту Орла ограничили движение. Временные неудобства для автомобилистов связаны с ремонтными работами.
Ранее "КП" сообщала своим читателям, что с 4 по 8 ноября с 23.00 до 6.00 движение по переправе будет ограничено: введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мосту на участке от улицы Фомина до улицы Карачевской.
В пресс-службе администрации Орла корреспонденту "КП" сообщили, что в это время будет вестись ремонт межрельсового пространства.
Напомним, с 27 октября и до декабря 2020-го года в Орле полностью перекрыт мост Дружбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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