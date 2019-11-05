В администрации Орла пояснили, почему по Красному мосту ограничили движение

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-05T15:49:58+03:00

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Стало известно почему на Красном мосту Орла ограничили движение. Временные неудобства для автомобилистов связаны с ремонтными работами.

Ранее "КП" сообщала своим читателям, что с 4 по 8 ноября с 23.00 до 6.00 движение по переправе будет ограничено: введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мосту на участке от улицы Фомина до улицы Карачевской.

В пресс-службе администрации Орла корреспонденту "КП" сообщили, что в это время будет вестись ремонт межрельсового пространства.

Напомним, с 27 октября и до декабря 2020-го года в Орле полностью перекрыт мост Дружбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU