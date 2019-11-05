Орловчанку оштрафовали за избиение соседа лопатой
Орловчанку оштрафовали за избиение соседа лопатой. Происшествие случилось в конце лета в одной из деревень Верховского района.
Вечером 30 августа невзлюбившие друг друга соседи затеяли спор, переросший в ссору. После того, как аргументы у женщины иссякли. Она набросилась на неприятеля с кулаками, а затем и вовсе взялась за лопату.
Мужчине удалось отделаться ссадинами, кровоподтеками и осаднением кожи. После нанесенного оскорбления, он зафиксировал побои и подал на соседку в суд.
Женщина свою вину не признала, заявив, что ссора была только словесной. Однако медицинская экспертиза и показания свидетелей говорили об обратном.
- По результатам рассмотрения дела о правонарушении ответчица признана виновной. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Верховского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU