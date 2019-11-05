СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-05T14:36:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловчанку оштрафовали за избиение соседа лопатой. Происшествие случилось в конце лета в одной из деревень Верховского района.

Вечером 30 августа невзлюбившие друг друга соседи затеяли спор, переросший в ссору. После того, как аргументы у женщины иссякли. Она набросилась на неприятеля с кулаками, а затем и вовсе взялась за лопату.

Мужчине удалось отделаться ссадинами, кровоподтеками и осаднением кожи. После нанесенного оскорбления, он зафиксировал побои и подал на соседку в суд.

Женщина свою вину не признала, заявив, что ссора была только словесной. Однако медицинская экспертиза и показания свидетелей говорили об обратном.

- По результатам рассмотрения дела о правонарушении ответчица признана виновной. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Верховского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU