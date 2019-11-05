2019-11-05T13:57:00+03:00
Общество

Орловским автолюбителям рассказали, как выбрать качественную «незамерзайку»

И куда жаловаться, если товар оказался низкого пошиба
Ольга СУПОНЕВА
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Как выбрать качественную стеклоомывающую жидкость на холодный сезон рассказали в РоспотребнадзореКак выбрать качественную стеклоомывающую жидкость на холодный сезон рассказали в РоспотребнадзореФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловским автолюбителям рассказали, как выбрать качественную стеклоомывающую жидкость Региональный Роспотребнадзор собрал рекомендации которые стоит соблюдать, чтобы не нарваться на товар низкого пошиба, мы представляем их читателям.

В первую очередь, у продавца нужно попросить сопроводительные документы, и не стоит стесняться. Вам должны показать свидетельство о государственной регистрации и сертификат соответствия. Далее нужно взглянуть на маркировку, в ней должны содержать такие сведения: наименование и обозначение продукции, включая торговое название, о производителе продукции, назначение, описание опасности и меры по предупреждению опасности, идентификационные данные партии продукции, масса нетто грамм, килограмм или объем сантиметры кубические, дециметры кубические, миллилитры, литры, срок годности и перечень ингредиентов, с указанием их содержания в процентах.

Самая главная опасность, которую таит в себе нелегально произведенная «незамерзайка» - метиловый спирт.

- Метиловый спирт может вызывать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, всасывании через неповрежденную кожу, заглатывании, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

И, конечно, стоит обратить внимание на банальные вещи: герметичность упаковки, ровно наклеенная этикетка, отсутствие осадка.

Если же вы купили некачественный или подозрительный товар, то пожаловаться можно в надзорное ведомство по адресу 302020, г. Орел, Наугорское ш.2а или же в электронной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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