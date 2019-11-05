Орловским автолюбителям рассказали, как выбрать качественную «незамерзайку»
Орловским автолюбителям рассказали, как выбрать качественную стеклоомывающую жидкость Региональный Роспотребнадзор собрал рекомендации которые стоит соблюдать, чтобы не нарваться на товар низкого пошиба, мы представляем их читателям.
В первую очередь, у продавца нужно попросить сопроводительные документы, и не стоит стесняться. Вам должны показать свидетельство о государственной регистрации и сертификат соответствия. Далее нужно взглянуть на маркировку, в ней должны содержать такие сведения: наименование и обозначение продукции, включая торговое название, о производителе продукции, назначение, описание опасности и меры по предупреждению опасности, идентификационные данные партии продукции, масса нетто грамм, килограмм или объем сантиметры кубические, дециметры кубические, миллилитры, литры, срок годности и перечень ингредиентов, с указанием их содержания в процентах.
Самая главная опасность, которую таит в себе нелегально произведенная «незамерзайка» - метиловый спирт.
- Метиловый спирт может вызывать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, всасывании через неповрежденную кожу, заглатывании, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
И, конечно, стоит обратить внимание на банальные вещи: герметичность упаковки, ровно наклеенная этикетка, отсутствие осадка.
Если же вы купили некачественный или подозрительный товар, то пожаловаться можно в надзорное ведомство по адресу 302020, г. Орел, Наугорское ш.2а или же в электронной форме.
ИСТОЧНИК KP.RU