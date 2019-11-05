Орловцев приглашают на открытие площади Содружества
Орловцев приглашают на торжественное открытие площади Содружества в Северном районе. В честь этого события там пройдет праздничный концерт в национальном стиле.
Ремонт на площади начался в конце июля. За это время подрядчик снабдил территорию 60 современными фонарями, сухим» светодинамическим фонтаном, новыми скамейками, урнами и молодыми зелеными насаждениями. Кроме того, здесь обновили плитку и все коммуникации.
В церемонии открытия площади примут участие первые лица региона, почетные граждане и общественники. Гостей ждет показательное выступление Ассамблеи народов России и Орловской федерации ушу.
ЗНАЙ!
Название площади Содружества приурочено к дружеским связям Орла с городами-побратимами: болгарским Разградом, немецким Оффенбахом-на-Майне, сербским Нови-Садом, словенским Марибором, белорусским Жодино, российскими Калугой, Пензой, Новосибирском, Колпино, Волокамским районом Московской области.
КОГДА? ГДЕ?
7 ноября в 15.00
Площадь Содружества (Северный район)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»