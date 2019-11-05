Орловцев приглашают на открытие площади Содружества

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-05T12:55:50+03:00

В честь этого события там пройдет праздничный концерт в национальном стиле

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Орловцев приглашают на торжественное открытие площади Содружества в Северном районе. В честь этого события там пройдет праздничный концерт в национальном стиле.

Ремонт на площади начался в конце июля. За это время подрядчик снабдил территорию 60 современными фонарями, сухим» светодинамическим фонтаном, новыми скамейками, урнами и молодыми зелеными насаждениями. Кроме того, здесь обновили плитку и все коммуникации.

В церемонии открытия площади примут участие первые лица региона, почетные граждане и общественники. Гостей ждет показательное выступление Ассамблеи народов России и Орловской федерации ушу.

ЗНАЙ!

Название площади Содружества приурочено к дружеским связям Орла с городами-побратимами: болгарским Разградом, немецким Оффенбахом-на-Майне, сербским Нови-Садом, словенским Марибором, белорусским Жодино, российскими Калугой, Пензой, Новосибирском, Колпино, Волокамским районом Московской области.

КОГДА? ГДЕ?

7 ноября в 15.00

Площадь Содружества (Северный район)

ИСТОЧНИК KP.RU