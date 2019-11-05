СЕГОДНЯ 12:51 2019-11-05T12:53:36+03:00

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На Орловскую область надвигается шквалистый ветер. В ближайшие сутки порывы его местами достигнут 18 метров в секунду.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5°С…+10°С, днем +10°С…+15°С.

В региональном МЧС жителей Орловщины просят быть бдительными в непогоду и соблюдать правила безопасности. В частности, при сильном ветре стоит: убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если же ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

ИСТОЧНИК KP.RU