2019-11-05T12:40:24+03:00
Общество

В Орле ограничат движение по Красному мосту

Автолюбителям придется потерпеть временные неудобства в ночное время до 8 ноября
Ольга СУПОНЕВА
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Введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мостуВведено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мостуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле временно ограничат движение по Красному мосту. Автолюбителям придется потерпеть временные неудобства в ночное время до 8 ноября.

Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации города.

- С 4 по 8 ноября ежедневно с 23.00 до 6.00 введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мосту на участке от улицы Фомина до улицы Карачевской, - гласит сообщение.

Мы задали вопрос о причинах таких ограничений, однако в настоящее время они не называются.

Напомним, с 27 октября и до декабря 2020-го года в Орле полностью перекрыт мост Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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