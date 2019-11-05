В Орле ограничат движение по Красному мосту

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-05T12:40:24+03:00

Введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мосту Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Автолюбителям придется потерпеть временные неудобства в ночное время до 8 ноября

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В Орле временно ограничат движение по Красному мосту. Автолюбителям придется потерпеть временные неудобства в ночное время до 8 ноября.

Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации города.

- С 4 по 8 ноября ежедневно с 23.00 до 6.00 введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мосту на участке от улицы Фомина до улицы Карачевской, - гласит сообщение.

Мы задали вопрос о причинах таких ограничений, однако в настоящее время они не называются.

Напомним, с 27 октября и до декабря 2020-го года в Орле полностью перекрыт мост Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU