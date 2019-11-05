В Орле ограничат движение по Красному мосту
В Орле временно ограничат движение по Красному мосту. Автолюбителям придется потерпеть временные неудобства в ночное время до 8 ноября.
Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации города.
- С 4 по 8 ноября ежедневно с 23.00 до 6.00 введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Гостиной и Красному мосту на участке от улицы Фомина до улицы Карачевской, - гласит сообщение.
Мы задали вопрос о причинах таких ограничений, однако в настоящее время они не называются.
Напомним, с 27 октября и до декабря 2020-го года в Орле полностью перекрыт мост Дружбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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