2019-11-05T12:42:30+03:00
Происшествия

Пожилой водитель "ВАЗа" серьезно пострадал в ДТП под Орлом

Его легковушка столкнулась с иномаркой "Рено"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия предоставлено отделом пропаганды УГИБДД Орловской областиФото с места происшествия предоставлено отделом пропаганды УГИБДД Орловской области
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Под Орлом пожилой водитель "ВАЗа" серьезно пострадал в ДТП. Его "Пятнадцатая" столкнулась с иномаркой "Рено".

Все случилось в минувшее воскресенье, 3 ноября. 71-летний водитель ехал за рулем отечественного авто по переулку Лесному в деревне Киреевка Орловского района.

- В районе дома № 21 по улице Лесной он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Рено". В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение нейрохирургии, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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