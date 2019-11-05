2019-11-05T12:16:47+03:00
Происшествия

В центре Орла едва не утонула собака, запутавшаяся в камышах

Животное угодило в Оку и не могло выбраться на берег
Ольга СУПОНЕВА
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История закончилась благополучноИстория закончилась благополучноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В центре Орла собака едва не утонула в Оке. Животное угодило в воду, запуталось в зарослях и не могло самостоятельно выбраться на берег.

Все случилось вчера в районе набережной Дубровинского, поздним вечером. Около десяти часов 4 ноября очевидцы заметили дворнягу, беспомощно барахтающуюся в камышах. Позвонили спасателям. История закончилась благополучно.

- На место на лодке прибыли работники Центральной спасательной станции областной поисково-спасательной службы. Они достали собаку из воды и отпустили ее, - рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За последнее время это не первый подобный случай: неделю назад, опять же в районе набережной Дубровинского, спасатели вызволили из воды угодившую в реку собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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