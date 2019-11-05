В центре Орла едва не утонула собака, запутавшаяся в камышах
В центре Орла собака едва не утонула в Оке. Животное угодило в воду, запуталось в зарослях и не могло самостоятельно выбраться на берег.
Все случилось вчера в районе набережной Дубровинского, поздним вечером. Около десяти часов 4 ноября очевидцы заметили дворнягу, беспомощно барахтающуюся в камышах. Позвонили спасателям. История закончилась благополучно.
- На место на лодке прибыли работники Центральной спасательной станции областной поисково-спасательной службы. Они достали собаку из воды и отпустили ее, - рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
За последнее время это не первый подобный случай: неделю назад, опять же в районе набережной Дубровинского, спасатели вызволили из воды угодившую в реку собаку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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