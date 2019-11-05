В Орловской области пожарные тушили "КАМАЗ"-памятник
Огонь охватил грузовик, стоящий на постаменте в поселке Колпна
Фото: vk.com/dtp_orelФото: соцсети
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В Орловской области спасатели тушили "КАМАЗ". Пожар охватил грузовик-памятник, стоящий на постаменте в поселке Колпна.
ЧП случилось поздней ночью 4 ноября, спасателей вызвали очевидцы во втором часу.
- В результате пожара у автомобиля с левой стороны обгорели четыре колеса, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему произошло ЧП - устанавливают эксперты. Сумму материального ущерба, также, еще предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU