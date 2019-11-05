2019-11-05T10:05:49+03:00
Звезды

Орловцам покажут сундучок Варвары Петровны

О тайнах, которые он хранит, расскажут в музее Тургенева
Наталья Меркулова
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Орловцам покажут сундучок Варвары ПетровныОрловцам покажут сундучок Варвары ПетровныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День рождения нашего писателя-земляка Ивана Тургенева в Орле вспомнят его детские годы, прогулки на Дворянки и достопримечательности, связанные с именем литератора. Одной из изюминок праздника станет знакомство со знаменитым сундучком его матери Варвары Петровны.

Сотрудники музея Тургенева обещают раскрыть тайну уникального экспоната и показать, что в нем хранила дама с характером.

- Мы покажем вам заветный сундучок с дорогими вещицами. Самая удивительная из них – кофточка. День рождения Ивана Сергеевича – это единственный день в году, когда у гостей музея есть возможность увидеть ее, - говорят музейные сотрудники.

Кроме того, на празднике орловцы смогут встретить семилетнего Ивана, его родителей и орловских знакомых Тургеневых, что жили на Дворянском гнезде. Будет и праздничный пирог со свечами, и музыка, и поздравления.

В завершении гости и почитатели творчества писателя возложат цветы к мемориальной доске на месте бывшей усадьбы Тургеневых.

КОГДА? ГДЕ?

9 ноября, в 12:00

Музей Тургенева

ИСТОЧНИК KP.RU

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