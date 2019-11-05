Орловцам покажут сундучок Варвары Петровны
В День рождения нашего писателя-земляка Ивана Тургенева в Орле вспомнят его детские годы, прогулки на Дворянки и достопримечательности, связанные с именем литератора. Одной из изюминок праздника станет знакомство со знаменитым сундучком его матери Варвары Петровны.
Сотрудники музея Тургенева обещают раскрыть тайну уникального экспоната и показать, что в нем хранила дама с характером.
- Мы покажем вам заветный сундучок с дорогими вещицами. Самая удивительная из них – кофточка. День рождения Ивана Сергеевича – это единственный день в году, когда у гостей музея есть возможность увидеть ее, - говорят музейные сотрудники.
Кроме того, на празднике орловцы смогут встретить семилетнего Ивана, его родителей и орловских знакомых Тургеневых, что жили на Дворянском гнезде. Будет и праздничный пирог со свечами, и музыка, и поздравления.
В завершении гости и почитатели творчества писателя возложат цветы к мемориальной доске на месте бывшей усадьбы Тургеневых.
КОГДА? ГДЕ?
9 ноября, в 12:00
Музей Тургенева
ИСТОЧНИК KP.RU