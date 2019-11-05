Орловцы сдали ГТО в сквере Ермолова

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-05T09:40:08+03:00

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Вчера, 4 ноября, в Орле прошел открытый фестиваль здорового образа жизни «Сдавай с нами ГТО!». Более 120 спортсменов решили встретить День народного единства по-спортивному.

Главной площадкой для испытания силы воли и выносливости стал сквер Генерала Ермолова. В соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки с 6 до 17 лет. Им предстояло выполнить нормативы по прыжкам в длину с места толчком двумя ногами, наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами, отжимания и челночный бег.

Ребята успешно прошли все испытания. Самые лучшие из них получили медали и золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU