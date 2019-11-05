Андрей Клычков показал орловцам, как идет ремонт в Детском парке
На праздничных выходных губернатор Орловской области Андрей Клычков показал орловцам то, что скрывает глухой забор в Детском парке. Ведь любопытные жители города активно интересуются тем, как идет ремонт в одном из самых посещаемых мест областной столицы. Напомним, ремонт здесь начался еще летом, а закончится только через год.
Глава региона прогулялся по реконструируемому парку и ходом работ остался доволен. Своими наблюдениями он поделился со своими подписчиками в соцсетях.
Новые дорожки почти готовы. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
- Это один из самых масштабных объектов благоустройства, поэтому и требования мы предъявляем самые высокие. Отмечу, что все работы идут по плану. К сезону в следующем году парк должен быть готов, - говорит Андрей Клычков.
Плитку в Детском парке тоже уже почти уложили. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Свои слова он подкрепил фотографиями из обновленного парка. Судя по ним, обновленные дорожки и лавочки здесь уже появились.
Андрей Клычков: "К сезону в следующем году парк должен быть готов". Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Добавим, на рабочем совещании в мэрии замглавы горадминистрации Олег Минкин подожил, что рабочие практические полностью уложили тротуарную плитку, выполнена велодорожка вдоль реки, посажена живая изгородь. В начале ноября рабочие доделают фуд-корт, также завершат ремонт малой эстрады.
Каким планируют сделать Детских парк через год можно увидеть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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