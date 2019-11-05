Как в Орле отпраздновали День народного единства

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-05T08:49:55+03:00

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Вчера, 4 ноября, орловцы присоединились к празднованию всероссийского Дня народного единства. Богатырским сражения, огромному хороводу и традиционным русским забавам дождливая погода оказалась не помехой.

Стартовали празднества на центральной площади Ленина. Здесь за руки взялись около тысячи жителей и гостей нашего города. Шумный озорной «Хоровод Единства» растянулся по всей площади. Сопровождался он и плясками, и играми, и народными забавами. В это же время вместе с орловцами в хоровод закружилось еще сотни городов России.

В Орле прошел "Хоровод Единства"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Продолжил народные гуляния концерты в исполнении лучших творческих коллективов Орловщины на разных городских площадках. Для тех же, кто получил заряд бодрости в хороводе и решил продолжить активный отдых, свои двери распахнула Знаменская богатырская застава.

Даже самые маленькие орловцы не пропустили народные гулянияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сражения, взятие крепости, настоящее силовые испытания для мужчин и мастер-классы для хранительниц домашнего очага подарили своим гостям богатыри. Не обошлось, конечно, и без гостеприимного застолья с блинами, самоваром и согревающего жаркого из русской печи.

В Орле прошла "Большая Вечёра"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Народное празднество не стихало в Орле до самого вечера. Даже для молодежи нашлось занятие по душе: вместо дискотеки – «Большая вечера», где каждый мог «зажечь»,отдохнуть и даже встретить вторую половинку.

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ИСТОЧНИК KP.RU