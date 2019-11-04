Новая рабочая неделя будет в Орле дождливой и прохладной

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-04T10:42:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая рабочая неделя будет для орловцев короткой, всего четыре дня. Однако хорошей погодой она вряд ли порадует. По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, в наш регион пришла настоящая поздняя осень с ноябрьской прохладой и дождями.

Во вторник, 5 ноября, температура воздуха днем прогреется до +13°С. Сильный южный ветер, установившийся в Орловской области на выходных, сохранится и будет дуть с силой 6 м/с. Атмосферное давление в этот день низкое, всего 735 мм рт.ст.

В среду ситуация существенно не изменится. В городе по прежнему будет облачно и дождливо, а вот в четверг, 7 ноября, похолодает до +9°С. Осадков в этот день не ожидается. Ветер немного стихнет и будет достигать уже всего 4 м/с. Атмосферное давление поднимется до 740 мм рт.ст.

Последний рабочий день встретит орловцев обильными дождями. Термометры покажут отметку +8°С, а атмосферное давление 741 мм рт.ст. Зато ветер практически полностью стихнет и будет дуть уже со скоростью 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU