Ливенских пожарных поблагодарили за спасение домашнего кота

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-04T09:40:53+03:00

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16 октября орловские огнеборцы стали участниками необычной спасательной операции. На телефон экстренной службы МЧС поступило сообщение, что нужна помощь в спасении домашнего кота в Ливнах.

Звонившая женщина рассказала диспетчеру, что у ее соседки несколько дней назад сбежал питомец и, перепугавшись улицы, забрался на верхушку дерева высотой с четырехэтажный дом. Назад слезть кот не смог. Хвостатый мурлыка жалобно мяукал и просил о помощь.

Хозяйка и неравнодушные жильцы дома попытались достать питомца самостоятельно, но все попытки были безрезультаты. Тогда они и обратились к сотрудникам МЧС. Прибывшие к месту вызова огнеборцы ПСЧ-7 развернули автолестницу, поднялись по ней к хвостатому и благополучно спустив его на землю, в руки счастливой владельцы.

Однако этим история не закончилась. Спустя несколько дней на «телефон доверия» ГУ МЧС по Орловской области позвонила хозяйка спасенного котика, сказала, что с ним все в порядке и поблагодарила сотрудников ПСЧ-7 за внимание, вежливость и оказанную помощь.

Напомним, орловские спасатели не впервые помогают животному, попавшему беду. Совсем недавно аналогичный случай с перепуганным котенком произошел в Орле. Выручать сотрудникам МЧС приходилось и тонущих четвероногих питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU