Сегодня в Орле пройдет «Большая вечёра»
Сегодня, в День народного единства, в Орле пройдет юбилейная Пятая «Большая вечера». У горожан вновь появилась возможность встретить вторую половинку, от души повеселиться и вкусные угощения попробовать.
Традицию вечерок возродил в нашем городе одноименный клуб «Вечерки в Орле». Уже несколько лет он показывает жителям нашего региона альтернативу дискотекам и праздному безделью. Причем на вечерки в Орел приезжают гости со всей области, но из Москвы, Железногорска, Брянска, Тулы и Курска.
Главным событием «Большой вечёры» всегда становится знакомство девушек и парней. Даже самые застенчивые здесь вскоре находят себе пару с помощью веселых славянских игр.
Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах, потанцевать, послушать живую народную музыку.
- Такое просто нельзя пропустить. Приходите сами и приводите друзей, знакомых, родственников и просто добрых людей. Возрастных ограничений у нас нет! На вечёре каждый найдет развлечение по душе, - рассказала «КП» Карина Зайка, руководитель «Вечёрок».
Увидеть как проходят вечерки можно в ФОТОРЕПОРТАЖЕ «КП».
КОГДА? ГДЕ?
4 ноября, с 16.00 до 21.00
Фундаментальная библиотека ОГУ
ИСТОЧНИК KP.RU