Сегодня в Орле пройдет «Большая вечёра»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-04T08:50:23+03:00

У горожан появилась возможность встретить вторую половинку, от души повеселиться и вкусные угощения попробовать

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Сегодня, в День народного единства, в Орле пройдет юбилейная Пятая «Большая вечера». У горожан вновь появилась возможность встретить вторую половинку, от души повеселиться и вкусные угощения попробовать.

Традицию вечерок возродил в нашем городе одноименный клуб «Вечерки в Орле». Уже несколько лет он показывает жителям нашего региона альтернативу дискотекам и праздному безделью. Причем на вечерки в Орел приезжают гости со всей области, но из Москвы, Железногорска, Брянска, Тулы и Курска.

Главным событием «Большой вечёры» всегда становится знакомство девушек и парней. Даже самые застенчивые здесь вскоре находят себе пару с помощью веселых славянских игр.

Кроме того, гости смогут поучаствовать в мастер-классах, потанцевать, послушать живую народную музыку.

- Такое просто нельзя пропустить. Приходите сами и приводите друзей, знакомых, родственников и просто добрых людей. Возрастных ограничений у нас нет! На вечёре каждый найдет развлечение по душе, - рассказала «КП» Карина Зайка, руководитель «Вечёрок».

Увидеть как проходят вечерки можно в ФОТОРЕПОРТАЖЕ «КП».

КОГДА? ГДЕ?

4 ноября, с 16.00 до 21.00

Фундаментальная библиотека ОГУ

ИСТОЧНИК KP.RU