2019-11-03T11:16:36+03:00
Звезды

В Орле прошел фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет»

Яркое дефиле, игры, музыка и не только ждали гостей в областном центре народного творчества
Наталья Меркулова
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В Орле прошел фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет»В Орле прошел фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 1 ноября, в Орловском областном центре народного творчества прошел фестиваль-концерт национальных культур «Россия всех объединяет». Праздник уже успел стать доброй традицией нашего региона, но в этом году он прошел с особым размахом, приуроченном к 80-летию центра.

Открыло праздник дефиле в этнических костюмах от современных дизайнеров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открыло праздник дефиле в этнических костюмах от современных дизайнеровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Открыло праздник яркое дефиле национальных костюмов коллекций молодых орловских дизайнеров. Профессиональные модели вышли на подиум в удивительных нарядах, наполненных этническим колоритом, уникальными элементами и их современным авторским видением.

Фестиваль - площадка для общения и познания традиций друг друга Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фестиваль - площадка для общения и познания традиций друг другаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздник в Орловском центре народного творчества приурочили к его 80-летию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздник в Орловском центре народного творчества приурочили к его 80-летиюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем гости и участники праздника погрузились в атмосферу большого многонационального дома, наполненного талантами. Зажигательная музыка африканского континента, пластичность и притягательность национальных танцев Индии, сила духа кавказкой лезгинки и русской плясовой никому не дали заскучать.

В Орле прошел фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле прошел фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Наш фестиваль направлен на сохранение преемственности и популяризацию традиционной культуры многонациональной Орловщины. Это творческая площадка для обмена опытом, общения и познания друг друга, - обратились к гостям организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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