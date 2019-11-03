В этом году в Орловской области зафиксировали 900 IT-преступлений

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-03T10:14:09+03:00

Об итогах борьбы с мошенниками орловские полицейские рассказали Министру МВД во время видеоконференции

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В пятницу, 1 ноября, в Москве прошло заседание коллегии МВД России во главе с министром генералом полиции Владимиром Колокольцевым. В центре внимания оказался вопрос об увеличении числа преступлений через Интернет, мобильную связь и других современных технологий.

Представители Орловской области присоединились к обсуждению проблему с помощью видеоконференцсвязи. Сотрудники регионального УМВД рассказали, что за год в области возбуждены уже около 900 уголовных дел по IT-преступлениям. Причем каждое четвертое относится к категории тяжких и особо тяжких.

Самое большое число преступлений произошло через сети Интернет (676), на втором месте оказались мошенничества по телефону (267), на третьем – преступления связанные с банковскими картами (193). Кроме того, в общую статистику вошли уголовные дела, связанные с программными средствами (187), компьютерной техникой (21) и фиктивными электронными платежами (2).

Подводя итоги заседания, Владимир Колокольцев призвал все регионы уделить особое внимание мониторингу, блокировке и удалению противоправного контента.

- Нужно разработать механизмы оперативной борьбы с мошенническими кол-центрами, фишинговыми сайтами и интернет-пирамидами. Кроме того, необходимо активизировать разъяснительную работу среди населения, - пояснил Министр МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU