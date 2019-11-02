В Орле вынесли приговор мужчине, забившему до смерти пенсионера
В Орле вынесли приговор 45-летнему мужчине, забившему до смерти пенсионера. Ближайшие 13 лет он проведет за решеткой в колонии строго режима.
Следствие установило, что поводом для жестокого нападения на пожилого человека стало то, что тот отказался поздороваться с пьяным незнакомцем. Трагедия развернулась прямо возле продуктового магазина в Заводском районе города.
79-летний мужчина попал в больницу с множественными телесными травмами. Спасти его жизнь врачам не удалось, пенсионер скончался.
- На основании вердикта присяжных заседателей, суд признал орловца виновным в совершении преступления и приговорил его к 13 годам лишения свободы, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU