СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-02T11:39:46+03:00

В Орле вынесли приговор мужчине, забившему до смерти пенсионера Фото: Архив "КП"

Поводом для нападения стало то, что пожилой человек с ним не поздоровался

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В Орле вынесли приговор 45-летнему мужчине, забившему до смерти пенсионера. Ближайшие 13 лет он проведет за решеткой в колонии строго режима.

Следствие установило, что поводом для жестокого нападения на пожилого человека стало то, что тот отказался поздороваться с пьяным незнакомцем. Трагедия развернулась прямо возле продуктового магазина в Заводском районе города.

79-летний мужчина попал в больницу с множественными телесными травмами. Спасти его жизнь врачам не удалось, пенсионер скончался.

- На основании вердикта присяжных заседателей, суд признал орловца виновным в совершении преступления и приговорил его к 13 годам лишения свободы, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU