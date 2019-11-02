2019-11-02T10:48:41+03:00
Общество

МЧС объявило о старте в Орле детского творческого конкурса

Лучшие работы представят на всероссийском уровне
Наталья Меркулова
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МЧС объявило о старте в Орле детского творческого конкурсаМЧС объявило о старте в Орле детского творческого конкурсаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартовал ежегодный детский конкурс декоративно-прикладного творчества и рисунка «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». Сотрудники регионального МЧС России и добровольного пожарного общества приглашают к участию в нем дошколят и ребят до 18 лет.

Традиционно в конкурсе будет представлено 4 номинации: «Художественно-изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество» и «Технические виды творчества». Творческие задумки маленьких мастеров ничем не ограничены, можно использовать для создания своих работ любые материалы, главное, чтобы они были яркими и запоминающимися.

- Критерии оценки достаточно высоки: здесь учитывается творческий характер работы, и оригинальность замысла, и полнота раскрытия темы. Лучшие из них будут направлены в Москву на всероссийский конкурс «МЧС глазами детей», - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Прием творческих работ муниципального этапа конкурса начнется с декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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